منها حماية حقوق المحتوى السعودي.. “الشورى” يناقش عدة موضوعات الأسبوع المقبل

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يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة الأسبوع المقبل ، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.

ويناقش المجلس في جلسة ( الإثنين) المقبل مقترح مشروع نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى السعودي في الإنترنت؛ المقدم استناداً للمادة (13) من نظام المجلس للعام المالي 1442 / 1443هـ ، ويصوت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وكذلك على توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد.

ويستمع المجلس في جلسة (الثلاثاء)المقبل إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ، كما سيصوت لى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442 / 1443 هـ.

ويناقش المجلس خلال ذات الجلسة تقريراً مقدماً من الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 7 / 9 / 1412هـ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويصوت المجلس في جلسة (الأربعاء) المقبل، على تعديل نظام معهد الإدارة العامة بنقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد، فيما يستمع إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي لوزارة السياحة ، فيما يناقش تقريراً مقدّماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني .



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Source akhbaar24

