هيئة فنون الطهي تشارك في مهرجان الطهي النجراني

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المناطق_الرياض

تشارك هيئة فنون الطهي في “مهرجان الطهي النجراني” الذي سيقام لأول مرة في المنطقة خلال الفترة من 1 – 5 نوفمبر 2022م في بيت الطالب بمدينة نجران، بتنظيمٍ من جمعية الآثار والتاريخ بنجران (جاتن)، وذلك من خلال تقديم ورش الطهي الحي بالمهرجان، وحضور مختص وخبير بالقهوة السعودية.

وتتمثل مشاركة الهيئة في تنظيم ورشتي عمل الطهي الحيّ، حيث يقدمها طهاه سعوديين؛ ليعيش معهم المشاركين تجربةً حيّة في الطهي باستخدام مكونات ومواد من البيئة المحلية، أما “خبير القهوة السعودية النجرانية” فسيتواجد في المهرجان ليعرف الزوّار بالقهوة السعودية على طريقة أهالي منطقة نجران.

ويتضمن المهرجان فعالياتٍ متعددة عبر سبعة أركان متخصصة، هي: ركن طهي الأكلات الشعبية النجرانية، وركن القهوة السعودية بالنكهة النجرانية، وركن مسابقات الطهي اليومية بين الطهاة، وركن الأدوات المستخدمة في الطهي النجراني، وركن مقاهي تقدم الطهي بقالبٍ حديث، وركن مكونات ومواد الطهي النجراني، إضافة إلى منطقة مخصصة لتناول الأكل.

وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في المهرجان لتقديم تجربة إثرائية للمهرجان في فنون الطهي النجراني، ولتسليط الضوء على القهوة السعودية تحت مظلة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022”.

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Source almnatiq

