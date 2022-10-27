وزير المالية: نمو الاستثمار في المملكة بنسبة 19% بنهاية سبتمبر 2022

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قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الاستثمار في المملكة حقق بنهاية سبتمبر 2022 نموا بنسبة 19%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الجدعان في لقاء مع قناة “العربية” على هامش مبادرة منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إن أجواء من التفاؤل تسود المملكة، والعالم أصبح يشاهد الوعود السابقة تتحقق بالمملكة في التحول الاقتصادي والمالي، وفي مجالات الاستثمار، مضيفاً: “والأرقام لا تكذب”.
وأضاف أن دول الخليج تمر بطفرة اقتصادية بعد سنوات من البرامج الناجحة المدعومة بخطط سابقة.
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Source akhbaar24
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