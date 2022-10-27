مذكرة تعاون لتسريع إجراءات الرفوعات المساحية لطلبات إحكام

وقعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى تسهيل أعمال ما يربو على 1700 مكتب هندسي معتمد، وتسريع إجراءات الرفوعات المساحية لطلبات تملُّك العقارات عبر منصة "إحكام" الرقمية.

وقع المذكرة كلٌّ من الأمين العام للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات الأستاذ أحمد ابن عبد الله الصقر والأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبد الناصر بن سيف العبد اللطيف.

ونوه أمين عام إحكام إلى أنَّ هذه المذكرة تسهم في تطوير وتكامل الأعمال مع الجهات ذات العلاقة في أعمال طلبات تملُّك وتعديل العقارات، وتحقيق الأهداف المشتركة وتكثيف الجهود لتقديم الدعم والمساندة للمستفيدين المتقدمين بطلبات التملُّك، ومنها تطوير آليات وإجراءات رفع الطلبات، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين.

من جانبه، أشار أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين إلى أهمية التعاون مع الجهات التي لها علاقة في دعم منظومة خدمات المكاتب الهندسية في المملكة، كما يأتي هذا التعاون المشترك بين الهيئة ومنصة إحكام لتعزيز مشاركة المكاتب الهندسية عبر منصة إحكام مما يسهم في رفع مستوى أدائها وخدماتها المقدمة تجاه الرفوعات المساحية.