شكرا لقرائتكم 294 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 821246 حالة، فيما تم تسجيل 235 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 807364 حالة.

وقالت الصحة إنه تم تسجيل حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9401 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4482.

متحور XBB:

وقدمت وزارة الصحة نصائح وإرشادات للوقاية من متحور XBB، بعد أن تم رصده في عدد محدود من العينات الإيجابية، وحذرت من انتشاره بشكل أكبر من المتحورات الأخرى.

نصائح

ودعت الوزارة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الالتزام بما يلي:

– استكمال جرعات كوفيد-19 والحصول على الجرعة التنشيطية لتوفير الحماية من المضاعفات الشديدة.

– ارتداء الكمامة عند الإصابة بالعدوى وخاصة كبار السن ومن يعاني من الأمراض المزمنة.

– غسل اليدين باستمرار والحفاظ على نظافتها.