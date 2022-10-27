شكرا لقرائتكم السعودية تستعرض تجربة القضاء على التراخوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استضاف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون اجتماع تحالف إقليم شرق المتوسط للتحكم في التراخوما بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين العالميين والمحليين المتخصصين في المجال وممثلين من الدول التي لا تزال تعاني من التراخوما النشطة بالإضافة إلى ممثلي الجهات غير الربحية العاملة في برامج مكافحتها ومسؤول التحكم بالتراخوما في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف والمسؤولة في إقليم شرق المتوسط في المنظمة، وشارك في الاجتماع ممثلو البنك الإسلامي للتنمية ومركز “الرئيس” كارتر Carter Center.

تجمع عالمي:

ورحب الدكتور عبدالعزيز الراجحي رئيس إقليم شرق المتوسط بالوكالة الدولية لمكافحة العمى والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن استضافة المستشفى لهذا التجمع العالمي يأتي كجزء من مسؤوليته وشراكاته الدولية وتقديم خبراته لدول الإقليم.

ورفع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي.

وقال إن هذا الدعم انعكس على تطور الخدمات الصحية في المملكة والمعايير التي تقدم بها الخدمات الطبية؛ ما ساهم في أن تكون المملكة نموذجاً متميزاً بشكل عام وفي مكافحة العمى بشكل خاص حيث استطاعت علاج العديد من الأمراض المسببة للعمى ومن أشهرها مرض التراخوما وأصبحت المملكة خالية من هذا المرض.

من جانبه، شكر الدكتور بابار قريشي رئيس تحالف إقليم شرق المتوسط للتحكم في التراخوما مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على تنظيم هذا الاجتماع ونوه بالدور الإقليمي والدولي الكبير الذي يقوم به المستشفى لنشر تجاربه وخبراته الكبيرة في التعامل مع أمراض العيون والتحكم بها. وذكّر بأن هذا التحالف أنشئ بداية بمبادرة من دكتور عبدالعزيز الراجحي قبل أكثر من عقد واليوم نحن نحتفل بالاجتماع العاشر لهذا التحالف الإقليمي.

كما كرر التهنئة للمملكة العربية السعودية على إقرار منظمة الصحة العالمية في بداية هذا العام على قضاء المملكة على التراخوما كمشكلة صحية عامة.

واستعرضت مسؤولة الأمراض المناطق المدارية المهملة في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تقريراً عاماً عن وضع مرض التراخوما في الإقليم واستعرضت جهود دول المنطقة في التحكم فيه.

نجاح الصحة:

بعد ذلك عرض الدكتور شاكر العمري تجربة وزارة الصحة في المملكة في القضاء على التراخوما ورحلة الحصول على إقرار منظمة الصحة العالمية، ثم بدأت الجلسات الحوارية حول تفاصيل الخطط والجهود التي اتبعتها المملكة من قبل المشاركين وممثلي الدول.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرم التحالف الإقليمي بشرق المتوسط للتحكم بالتراخوما وإقليم شرق المتوسط بالوكالة الدولية لمكافحة العمى بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في المملكة على النجاحات التي حققتها المملكة في القضاء على التراخوما.

الجدير بالذكر أن الاجتماع يشمل ورش عمل وحلقات نقاش لوضع خطط التحكم في التراخوما خلال السنوات المقبلة.