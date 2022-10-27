اخبار السعوديه

تعاون سعودي هندي في صناعة الأفلام

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شكرا لقرائتكم تعاون سعودي هندي في صناعة الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

الرياض - محمد الوسيري - وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، اتفاقية استثمار مع الشركة الهندية العالمية المتخصصة في مجال صناعه الأفلام، بهدف الاستثمار في صناعة الأفلام وإنتاج المحتوى المحلي.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر” صورة لتوقيع الاتفاقية وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمبادرة مستقبل الاستثمار .

صناعة السينما

مع نهاية عام 2017م تم الإعلان عن السماح بفتح دور العرض، وبالتالي قيام صناعة سينمائية حقيقية ومتكاملة في المملكة، وهذا ما أعطى الأمل لكثير من السينمائيين والمستثمرين بقيام صناعة حقيقية في المملكة والخليج.

واليوم وبعد انفتاح المملكة على صناعة السينما، سيكون للاستثمار مكانة كبيرة في هذه الصناعة التي ستجذب كثيراً من المهتمين من مختلف أرجاء العالم للمشاركة في هذه التجربة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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