شكرا لقرائتكم لا تصدق: صابون دوف مسرطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتور محمد خويلد: إن أحد منتجات الصابون الموجودة في الأسواق غير مسرطنة وآمنة، جاء ذلك بعد تحذيرات هيئة الغذاء والدواء من هذه العلامة التجارية.

مواد مسرطنة

وأضاف الاستشاري، في حديث لقناة الإخبارية، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتواء صابون دوف على مواد غير آمنة ومسرطنة غير صحيح.

وأوضح أن التحذيرات التي أطلقتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تخص أنواع الشامبو الجاف الذي لا يحتاج للماء، وهو منتج بديل لغسل الرأس يمتص الرواسب الموجودة في فروة الشعر، وهذه الأنواع يستخدمها الرياضيون كبديل عن استخدام الماء.

سَحْب تشغيلات

وأكد دكتور خويلد صابون دوف آمن، ويجب تحري المعلومات والتأكد من المختصين عند نشر أي معلومة طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو السوق بالمملكة من منتجات الشامبو الجاف من العلامات التجارية (Dove, TRESemmé, TIGI, Nexxus, Suave)، التي قامت شركة يونيليفير، مالك العلامات التجارية المذكورة، بسحب تشغيلات محددة من المنتجات من الأسواق الأمريكية والكندية، وذلك بسبب احتوائها على شوائب من مادة البنزين المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

تحذيرات الهيئة

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها رصدت الاستدعاء الطوعي الصادر من شركة يونيليفير لعدة تشغيلات من منتجات الشامبو الجاف المصنعة قبل تاريخ أكتوبر 2021 على شكل عبوة بخاخ مضغوط من تلك العلامات التجارية، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الشركات الصانعة والمستوردة للمنتجات بالتحقق من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات.

وحذرت الهيئة، المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتجات المتأثرة عبر المسح على رمز الاستجابة السريع.