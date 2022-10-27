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3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الأرصاد اليوم عن درجات الحرارة المتوقعة في العديد من المناطق.

الحرارة الكبرى:

وأفاد مركز الأرصاد بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم هي كما يلي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن 36 درجة مئوية، والدمام ووادي الدواسر وبريدة وجازان والخرج والأحساء 35، والرياض والعلا وينبع وجدة والقنفذة 34 مئوية.

الصغرى:

بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 12 درجة مئوية، ونجران 14، والباحة والقريات وطريف 15، وتبوك وبيشة 16، والرياض وحائل والمجمعة والطائف 17، وبريدة وعرعر ورفحا 18 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى في مدن: الدمام وسكاكا والدوادمي والأحساء وشرورة ووادي الدواسر 19، والخرج 20، والعلا 21، وحفر الباطن 22، والوجه وينبع 23، والمدينة المنورة 25، والقنفذة 27، ومكة المكرمة وجدة وجازان 28 مئوية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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