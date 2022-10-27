شكرا لقرائتكم 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الأرصاد اليوم عن درجات الحرارة المتوقعة في العديد من المناطق.

الحرارة الكبرى:

وأفاد مركز الأرصاد بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم هي كما يلي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن 36 درجة مئوية، والدمام ووادي الدواسر وبريدة وجازان والخرج والأحساء 35، والرياض والعلا وينبع وجدة والقنفذة 34 مئوية.

الصغرى:

بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 12 درجة مئوية، ونجران 14، والباحة والقريات وطريف 15، وتبوك وبيشة 16، والرياض وحائل والمجمعة والطائف 17، وبريدة وعرعر ورفحا 18 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى في مدن: الدمام وسكاكا والدوادمي والأحساء وشرورة ووادي الدواسر 19، والخرج 20، والعلا 21، وحفر الباطن 22، والوجه وينبع 23، والمدينة المنورة 25، والقنفذة 27، ومكة المكرمة وجدة وجازان 28 مئوية.