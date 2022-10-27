شكرا لقرائتكم السعودية تستهدف صادرات لا يعيقها تأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك التصدير والاستيراد سعد الخلب، إنهم يقومون بالشراكة مع المؤسسات التجارية مع دعم عروض الائتمان الخاصة للحد من المخاطر المالية العابرة للحدود.

وأضاف الخلب خلال حوار جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة الاستثمار، أنه يسعى لدفع المؤسسات المالية والتجارية وكذلك العملاء للاستثمار في المنظومة.

وأوضح أن البنك يقدم للتمويل ويخدم أكثر من 60 دولة في العالم ، بهدف ضمان وجود صادرات سعودية لا يعيقها التأمين.

مبادرة الاستثمار

كانت مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت في العاصمة الرياض لمدة ٣ أيام، وسط توقعات بقمة استثنائية، حيث بدأت أعمال الدورة السادسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد”، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة للحديث عن آفاق الاقتصاد والاستثمار العالمي.