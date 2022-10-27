شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلى بالتيشرت الأحمر والشورت الأبيض فى السوبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهي الإجتماع الفني لمباراة الأهلى والزمالك منذ قليل، حيث أسفرت نتائج الإجتماع عن الزي المخصص لكلا الفريقين فى مباراة السوبر غدًا، ويرتدي الزمالك صاحب المباراة الزي البديل الأزرق الكامل، فى حين يرتدي النادي الأهلي زيه الأساسي التيشرت الأحمر والشورت الأبيض.

وأثار الزي الذي سيخوض به الفريقين المباراة أزمة كبيرة فى الساعات الأخيرة، حيث انتشر أن النادي الأهلى يرفض خوض الزمالك للقاء بالزي الأزرق، خاصة أن الفريق الأبيض هو بطل الدوري والكأس، وبالتالي فهو صاحب الأحقية فى إرتداء الزي الأساسي، على أن يرتدي الفريق الأحمر زيه البديل، سواء أكان التيشرت الأسود، أو التيشرت الأحمر والشورت الأسود.



حقيقة خطاب النادي الأهلى الأخير

وانتشر فى الأونة الأخيرة خطاب من النادي الأهلى يسجل فيه إعتراضه على إرتداء الزمالك التيشرت الأزرق، قبل أن يخرج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري، ينفي وصول أي خطابات من الفريق الأحمر فى هذا الشأن، ليتأكد عدم صحة الخطاب المرسل.



موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك غريمه التقليدي نادي الأهلى غدًا الجمعة، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.