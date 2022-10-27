وزير المالية يلتقي نظيره التركي وعدداً من الخبراء الدوليين على هامش مبادرة “مستقبل الاستثمار”

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عقد وزير المالية، محمد الجدعان، صباح اليوم (الخميس) اجتماعًا مع وزير الخزانة والمالية التركي الدكتور نور الدين نباتي، بحثا خلاله أبرز المستجدات العالمية على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الجدعان التقى كذلك وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، كلا من مدير العلاقات الدولية في بنك أوف أمريكا بيرنارد مينساه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت رونالد أوهانلي، وكذلك الشريك الإداري في شركة “ليبرتي استراتيجك كابيتل” ستيفن منوش، وجرى خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر في الشؤون المالية والاقتصادية .

وأشارت إلى أن وزير المالية اجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي لبنك ميزوهو، ماساهيكو كاتو، والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي، نويل كوين، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مويلس وشركاه، كين مويلس، وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون.





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Source akhbaar24

