شؤون الحرمين تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة “حفاظ الحرمين “

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المناطق_مكة
كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الطلاب الفائزين في مسابقة ” حفاظ الحرمين “، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني .
وأكد الشيخ السديس خلال الحفل الذي نظمته إدارة معهد الحرم المكي الشريف احتفاءً بالطلاب الفائزين أن التكريم يُعد حافزاً للطلاب في إكمال مسيرتهم في حفظ كتاب الله، منوها بجهود القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ في العنايةِ بالحرمين الشَّريفين، ولرعايتِها لمثلِ هذه المبادرات المباركةِ ، سائلا الله تعالى أنْ يديمَ على بلادِنا أمنها واستقرارها وازدهارها.
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Source almnatiq
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