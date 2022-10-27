“حساب المواطن”: يمكن للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي إذا كان الزوج “مسجونًا”

︎ . المناطق_الرياض وضح حساب المواطن أنه في حال سجن الزوج، يمكن للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج. وأكد البرنامج في رده على استفسار إحدى المستفيدات عن إمكانية التسجيل في حال كان الزوج بالسجن؛ موضحًا أنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار “عائل الأسرة مسجون” ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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