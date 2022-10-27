“الاستثمار” توقع عدة اتفاقيات مع شركات دولية لتطوير الفرص الاستثمارية (صور)

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أعلنت وزارة الاستثمار اليوم (الخميس) أنها وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع شركات دولية ومحلية ومراكز بحثية، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية، وذلك على هامش مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

وأوضحت الوازرة أنها وقعت اتفاقية مع شركة بوينج الرائدة عالمياً في قطاع الطيران وشركة تصنيع المعادن المتقدمة المحلية وذلك بهدف تعزيز صناعة سلاسل القيمة في قطاع الطيران بالمملكة، وكذلك مع شركة تدريب الفضاء الأمريكية (orbitespace) لتطوير فرص استثمارية في قطاع السياحة الفضائية كأول مشروع نوعي في المنطقة، ومع الشركة الهندية ErosMedia المتخصصة في مجال صناعه الأفلام .

وأشارت إلى أن الاتفاقيات تضمنت كذلك التوقيع مع كل من الشركة العالمية في مجال الاستثمار (SAFANAD) والمنصة التعليمية (GlobalSchoolManagement) للتوسع في مجال التعليم بالمملكة، ومع شركة (Taihan) الكورية المتخصصة في صناعة الكابلات لإنشاء مصنع للكابلات عالية الجهد وقضبان النحاس في المملكة.

وأفادت بأنها وقعت مذكرة تفاهم مع “كاكاست” ، و”ألوميتا”، بهدف وضع برنامج تدريب للجينوم لدعم محور التسريع للشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع الجينوم ودعم تطوير قاعدة بيانات الجينوم وأنشطة البحث.



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Source akhbaar24

