أمانة نجران وفرع هيئة التراث تبحثان سبل تعزيز التعاون

︎ . المناطق_نجران التقى أمين منطقة نجران المهندس، صالح آل داغش بمقر الأمانة أمس، بمدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور صالح آل هامل. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهتين للمحافظة على المباني التراثية والتاريخية بالمنطقة، وإجراء دراسات فنية عليها، وصناعة فعاليات تراثية حضرية، إضافةً إلى تفعيل الشراكات المجتمعية بينهما. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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