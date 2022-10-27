“الأرصاد”: أمطار رعدية على محافظة العرضيات

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المناطق_جدة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على كامل محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة مساءً، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساء اليوم .

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Source almnatiq

