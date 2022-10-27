هل يؤثر راتب زوجتي وابنتي في صرف الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

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قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن راتب الزوجة والابنة ضمن مصادر الدخل.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال يقول: “إذا كانت الزوجة موظفة والبنت موظفة هل يفصح عن رواتبهم في حساب المواطن للأب؟ هل يعتبر من مصادر الدخل؟ وكيف أضيفهم؟.

وجاء الرد كالتالي: “نعم، لابد من الإفصاح عن دخل التابعين عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) واختيار الحالة الوظيفية (موظف حكومي/ خاص) (حسب المصدر) ثم التوجه إلى (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر) والضغط على أيقونة “حفظ”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسبوعين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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Source almnatiq

