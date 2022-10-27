انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

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انطلقت اليوم (الخميس) فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلقت فعالياته أول أمس (الثلاثاء).

وتشهد أعمال المؤتمر جلسة حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية، بجانب قمم مصغرة حول صعود العملات الرقمية “الكريبتو” ومستقبل أفريقيا بمشاركة عدد من المتحدثين من الصين وهونغ كونغ لبحث أهمية الشراكة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن مؤتمر مبادرة الاستثمار يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويركز على عدة مبادئ أساسية منها التعليم، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والصحة والاستدامة.

المملكة مركزا لوجستيا

قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبد العزيز الخلب، إن رؤية 2030 جعلت المملكة مركزا لوجستيا لدعم العالم.



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Source akhbaar24

