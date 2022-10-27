︎
.
انطلقت اليوم (الخميس) فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلقت فعالياته أول أمس (الثلاثاء).
وتشهد أعمال المؤتمر جلسة حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية، بجانب قمم مصغرة حول صعود العملات الرقمية “الكريبتو” ومستقبل أفريقيا بمشاركة عدد من المتحدثين من الصين وهونغ كونغ لبحث أهمية الشراكة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن مؤتمر مبادرة الاستثمار يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويركز على عدة مبادئ أساسية منها التعليم، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والصحة والاستدامة.
المملكة مركزا لوجستيا
قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبد العزيز الخلب، إن رؤية 2030 جعلت المملكة مركزا لوجستيا لدعم العالم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.