اخبار السعوديه

انسيابية وروحانية في صحن المطاف

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الرياض - محمد الوسيري - أدت أفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين، صباح اليوم الخميس، مناسكهم بانسيابية حركية رائعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية لقطات روحانية للمعتمرين في صحن الطواف وهم يأدون مناسكهم بيسر وسهولة.

إتاحة التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الخارج إلى المملكة ، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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