شكرا لقرائتكم يوم مميز بـ الراتب وويك إند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبدى مواطنون سعادتهم بحلول اليوم الخميس، على الرغم من أن التاريخ في حد ذاته ليس مميزًا إلا أنه يحمل الفرحة للكثيرين بسبب حلول نهاية الأسبوع “الويك إند”، وكذلك صرف الراتب.

وبدأت البنوك والمصارف، اليوم الخميس إيداع راتب شهر أكتوبر لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

موعد الراتب:

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

نصائح للحفاظ على الراتب:

وينصح خبراء بعدم تتبع النفقات حيث إن كثيراً من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.

كما يجب عدم تجاهل نظرية الراتب الواحد، وهذه تطبق عندما يكون الزوجان على رأس العمل ويحصلان على الراتب، إذ تنص القاعدة على إدارة البيت ومتطلبات الحياة براتب واحد فقط وهو الراتب الأعلى وادخار الراتب الأدنى الآخر، وهذا يساعد في التخطيط المستقبلي لشراء منزل تمليك والتسديد للبنك من الراتب الأدنى.