شكرا لقرائتكم سماء غائمة وأمطار رعدية بهذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

تكون الضباب

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.