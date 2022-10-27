“حساب المواطن”: لا يتم الإفصاح عن دخل دعم المواشي من ضمن الدخل

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أجاب برنامج حساب المواطن، عن استفسار بخصوص الإفصاح عن دعم المواشي ضمن الدخل.
وأوضح البرنامج، أنه لا يتم الإفصاح عن دخل دعم المواشي من ضمن الدخل، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه.
وأضاف أن الدعم يشمل المستفيد في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، حيث يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.
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Source akhbaar24
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