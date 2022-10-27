طقس اليوم.. سماء غائمة تغطي معظم المناطق وأمطار محتملة بالجوف ومكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و34 درجة في الرياض وجدة، و35 درجة في الدمام، و25 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

