قصف إسرائيلي يستهدف نقاطاً قرب دمشق

︎

.



استهدفت غارات إسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس نقاطاً في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، في ثالث ضربات من هذا النوع منذ يوم الجمعة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في دمشق، فيما أعلن الاعلام الرسمي السوري عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ “معادية”.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلاً عن مصدر عسكري أن “حوالي الساعة 30: 0 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضافت “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”، من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن الضربات الإسرائيلية استهدفت نقاطاً قرب مطار دمشق الدولي، ولم يتضح ما اذا كانت المواقع تعود للجيش السوري أو ينشط فيها مقاتلون موالون لايران أو حزب الله اللبناني.

والجمعة، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية نقاطاً في محيط دمشق، وتكررت مجدداً الإثنين خلال النهار ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

