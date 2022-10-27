نابولي يُعزز صدارته بثلاثية في مرمى رينجرز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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فاز فريق نابولي الإيطالي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتقدم نابولي مبكرًا بالتحديد عقب مرور 11 دقيقة عن طريق لاعبه جيوفاني سيميوني قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 16 ثم أضاف ليو أوستيجارد الهدف الثالث بالدقيقة 80.
ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته بفارق 3 نقاط عن ليفربول الوصيف ليصعدا سويًا لدوري الـ 16، فيما يتذيل رينجزر المجموعة بدون أي نقطة.
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Source akhbaar24
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