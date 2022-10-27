سعيد العويران: الدعيع سبب الحصول على نقاط المغرب في مونديال 1994

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يرى سعيد العويران لاعب المنتخب الوطني أن زميله الحارس محمد الدعيع كان سبباً في حصول المنتخب على أول 3 نقاط مونديالية في تاريخه عندما تصدى لكرات المهاجمين المغاربة في مباراة المنتخبين بكأس العالم 1994.

وقال العويران لبرنامج “في المرمى”: كانت مباراة المغرب تحمل الكثير من الندية وحتى الألعاب الخشنة وكان الحظ إلى جانب المنتخب السعودي وكذلك محمد الدعيع كان متألقاً وسبب الفوز بالنقاط بفضل تصدياته.

وواصل: أمام هولندا في المباراة الأولى كنا نشعر بالخوف في الدقائق العشر الأولى، لكن بعد هدف فؤاد أنور شعرت بأنه من الممكن أن نحقق المفاجأة ونفوز على المنتخب الملقب بـ”البرتقالي”.

وختم سعيد العويران: محمد عبدالجواد كان يحفزني على أداء التدريبات، أما المدرب الهولندي ليو بنهاكر فأفادني كثيراً وكان يمنحني الحرية داخل الملعب.



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Source akhbaar24

