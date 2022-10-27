︎
.
يرى سعيد العويران لاعب المنتخب الوطني أن زميله الحارس محمد الدعيع كان سبباً في حصول المنتخب على أول 3 نقاط مونديالية في تاريخه عندما تصدى لكرات المهاجمين المغاربة في مباراة المنتخبين بكأس العالم 1994.
وقال العويران لبرنامج “في المرمى”: كانت مباراة المغرب تحمل الكثير من الندية وحتى الألعاب الخشنة وكان الحظ إلى جانب المنتخب السعودي وكذلك محمد الدعيع كان متألقاً وسبب الفوز بالنقاط بفضل تصدياته.
وواصل: أمام هولندا في المباراة الأولى كنا نشعر بالخوف في الدقائق العشر الأولى، لكن بعد هدف فؤاد أنور شعرت بأنه من الممكن أن نحقق المفاجأة ونفوز على المنتخب الملقب بـ”البرتقالي”.
وختم سعيد العويران: محمد عبدالجواد كان يحفزني على أداء التدريبات، أما المدرب الهولندي ليو بنهاكر فأفادني كثيراً وكان يمنحني الحرية داخل الملعب.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر سعيد العويران: الدعيع سبب الحصول على نقاط المغرب في مونديال 1994 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.