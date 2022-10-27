شكرا لقرائتكم خبر اختيار المهنة.. طريق المستقبل يمر بـ 4 مسارات مناعتنا حياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد اختيار مهنة ما أمرا مهما؛ لأنه يمنحك الاتجاه والشعور بالهدف، بعد كل شيء من المحتمل أن تقضي 30 أو 40 عاما في القوى العاملة مدفوعةالأجر، ولا ترغب في تخصيص كل هذا الوقت للعمل الذي لا يشركك أو يتحداك بالطبع.

وبمرور الوقت قد تتغير قيمك وقد تتغير أهدافك، لكن يجب أن يكون هدفك دائما هو العثور على المسار المناسب لك، فيما يلي 4 أشياء يجب أن تفكر فيها عند اختيار مهنة وذلك حسب موقع trade-schools

1. مالذي تستمتع بفعله؟

تختار مهنة في الحياة من خلال فحص اهتماماتك أولا. ما الهوايات التي لديك؟ كيف تخطط لقضاء وقتك؟ فيما يلي بعض الأمثلة على الاهتمامات التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى مسار وظيفي محتمل:



كتابة

رسم

طبخ

بناء أو إصلاح الأشياء

حل الألغاز

عزف على آلة موسيقية

قيادة فريق

مساعدة الناس

التلاعب بالأرقام

التقاط الصور

رعاية الأطفال

اكتشاف التكنولوجيا الجديدة

2. ما المهارات والقدرات التي لديك؟

فكر فيما تجيده. ضع قائمة بمواهبك الطبيعية إضافة إلى القدرات التي طورتها من خلال البرامج التعليمية الرسمية أو الدراسة الذاتية أو الخبرة الحياتية.

هل اكتسبت مهارات الاتصال أو التفكير النقدي أو حل المشكلات أو اتخاذ القرار أو العمل الجماعي أو المهارات التنظيمية؟ هل أنت بارع في تحليل البيانات أو إدارة الأموال أو إلهام الآخرين للعمل؟

هل يمكنك التواصل مع الناس وجعلهم يشعرون بالراحة؟ سيساعدك تحديد مجموعة المهارات الفريدة الخاصة بك على فهم مكمن قوتك.

3. ما أسلوب عملك المفضل؟

فكر في نوع البيئة التي تشعر فيها براحة أكبر.

هل تقدر الروتين، أم تفضل العمل الأكثر حرية؟ هل أنت راض عن العمل على جهاز كمبيوتر، أم تفضل

الحصول على وظيفة نشطة لا تجعلك مقيدا بمكتب؟

هل يكون أداؤك أفضل عندما يكون لديك مشرف لإرشادك وإبقائك مسؤولا، أم أنك تزدهر عندما يمكنك وضع جدول أعمالك وجدولك الزمني؟ هل تحب العمل بشكل مستقل، أم أنك أسعد عندما يكون لديك الكثير من التفاعل الاجتماعي؟

قد لا يكون لديك كل هذه الإجابات حتى الآن، خاصة إذا كنت جديدا في القوى العاملة. هذا حسن، لكن من الحكمة أن تضع مثل هذه الأسئلة في الاعتبار عند اختيار التركيز لحياتك العملية.

4. ما أهدافك وأولوياتك؟

كثير من الناس يركزون على كسب المال، ولكن في حين أن الكسب المحتمل هو اعتبار مهم، فإن الراتب الأكبر لا يؤدي تلقائيا إلى زيادة الرضا الوظيفي، الحيلة هي العثور على عمل يرضيك ويدفع لك ما يكفي لتعيش نوع الحياة التي تريدها.

هذا يتطلب موازنة الأولويات. على سبيل المثال، هل تريد أن تكون قادرا على العودة إلى المنزل في وقت معين كل يوم، أم أنك على ما يرام مع جدول زمني غير متوقع قد يتضمن العمل الإضافي أو السفر؟

أيضا تتطلب بعض الوظائف أن تعيش في أنواع معينة من المواقع. على سبيل المثال، من المحتمل أن يحتاج الميكانيكي البحري إلى العيش بالقرب من الماء، بينما من المحتمل أن يكون مصمم الأزياء مقيما في مدينة كبيرة. إذا لم يكن نوع العمل الذي تريد القيام به متاحا بسهولة في منطقتك، فسيتعين عليك تحديد ما إذا كنت على استعداد للانتقال إلى مكان به المزيد من الفرص.

تأتي القناعة الحقيقية من السعي وراء مهنة تتوافق مع الاهتمامات والقيم والأهداف الأكثر أهمية بالنسبة لك. سيساعدك التفكير في كل من الأسئلة أعلاه في تحديد مسار للوصول إلى المكان الذي تريد أن تذهب إليه في النهاية.