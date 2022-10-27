شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مواطن ومقيم لإيوائهما 24 مخالفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات شرطة محافظة الدرب في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لإيوائه 24 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية داخل منزل، والقبض على مالك المنزل، وهو مواطن، لتمكينه من ذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام 911 بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.