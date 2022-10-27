إحباط تهريب 70 طنا من القات والحشيش

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب 68.7 طنا من مادة القات المخدر، و509 كجم من مادة الحشيش المخدر، و153,771 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم 165 متهما، منهم 53 مواطنا، و112 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 65 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية، و6 من الجنسية الصومالية، و3 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية متنوعة من المخدرات تقدر بـ70 طنا من القات والحشيش، وقبضت على 165 متهما بتهريبها.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب 68.7 طنا من مادة القات المخدر، و509 كجم من مادة الحشيش المخدر، و153,771 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم 165 متهما، منهم 53 مواطنا، و112 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 65 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية، و6 من الجنسية الصومالية، و3 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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