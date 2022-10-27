وزراء الثقافة بدول الخليج يناقشون دعم مسيرة العمل

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وناقش الوزراء ما نفذ حيال الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030م، والاطلاع على خطط الفعاليات الثقافية المشتركة، وما تم بشأن التعاون الدولي في المجال الثقافي، والعديد من البنود والمقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة دعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك، عقد وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ26 أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة نائب وزير الثقافة بالمملكة رئيس الدورة الحالية حامد فايز، بمشاركة وكيل وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مبارك الناخي، وخليفة بن أحمد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، ووكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان السيد سعيد البوسعيدي، وعبدالرحمن آل ثاني وزير الثقافة في دولة قطر، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عبدالرحمن المطيري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وأعرب الوزراء عن شكرهم لقادة دول المجلس على دعم مسيرة العمل الثقافي في دول مجلس التعاون وتوجيهاتهم في الدورة الـ42 للمجلس الأعلى.وناقش الوزراء ما نفذ حيال الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030م، والاطلاع على خطط الفعاليات الثقافية المشتركة، وما تم بشأن التعاون الدولي في المجال الثقافي، والعديد من البنود والمقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك.

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