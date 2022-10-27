تنافس بين الطلاب والطالبات على جائزة «المواطنة المسؤولة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم المبدعين وتعزيز العمل الاجتماعي، أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن البدء في انطلاق جائزة «المواطنة المسؤولة» لدورتها الثانية، بعد النجاح الذي حققته في دورتها الأولى والتنافس الشريف الذي أحدثته بين الطلبة والطالبات في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، إلى أن الجائزة وعطفا على الصدى الإيجابي الذي حققته في كل المناطق التعليمية بالمملكة والأثر الإيجابي الذي أحدثته في نفوس الطلبة، فضلا عن التنافس الشريف الذي أحدثته فيما بينهم، فقد أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية لجائزة المواطنة المسؤولة بعد تقييم شامل لدورتها الأولى وبما يضمن نجاحها وتحقيق أكبر استفادة منها.

وأبان أنه جرى تعميم الجائزة على وزارة التعليم لتعميمها على جميع إداراتها التعليمية في المملكة بهدف إعطاء فرصة للاستعداد والترشح، داعيا جميع الطلبة المشاركة في الجائزة والاستفادة منها في تنمية قدراتهم الاجتماعية بما يعود عليهم وعلى الوطن بكل خير، مع التأكيد على الدخول لموقع الجائزة لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالشروط وأوقات الترشح والتسجيل.

الجدير بالذكر أن جائزة المواطنة المسؤولة هي وطنية سنوية موجهة للنشء من سن 7 سنوات إلى 18 سنة، دشنتها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بمناسبة يوم التأسيس للمملكة الموافق 22 فبراير.

أهداف الجائزة

