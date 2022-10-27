شكرا لقرائتكم خبر دعم وتطوير المصانع الخاضعة لرقابة الغذاء والدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر فريق فني متخصص في دعم وتطوير الصناعات الوطنية، ضمن مبادراتها لتطوير ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية للمصانع المحلية. وعمل الفريق منذ بدء مهامه في الربع الرابع من 2021م وحتى الآن على دعم وتطوير تلك المنشآت في 9 مجالات.

ويعمل فريق الدعم والتطوير في الهيئة على مناقشة سبل دعم المصانع الوطنية، وتقديم الحلول المقترحة للتحديات والمعوقات التي تواجهها من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الصناعة، ويتم ذلك عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها خبراء التطوير بالهيئة. ومن أبرز النتائج التي حققها الفريق رفع جودة ومستويات العمليات التصنيعية في المصانع مما انعكس عليه ارتفاع في عدد المصانع الحاصلة على تقييم (A+) و(A) بعد تقديم الدعم والتطوير، إضافة إلى ارتفاع عدد المصانع المرخصة وذلك بعد العمل على تذليل التحديات التي تواجههم، كما ساعد الفريق العديد من المصانع المحلية في رفع نسبة تصدير منتجاتها لخارج المملكة.

وتعد هذه المبادرة انعكاسا لرؤية المملكة 2030م والتي تضمنت في أحد محاورها رفع المحتوى المحلي وزيادة القدرة التنافسية إقليميا ودوليا للمصانع المحلية، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية للمصانع في المملكة والالتزام بضمان سلامة المنتجات، مما ينعكس إيجابا على تحقيق برامج الرؤية وبالتالي خلق ميزة تنافسية لجودة المنتجات الوطنية.

كما تأتي بالتزامن مع إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة.

9 مجالات للتطوير

