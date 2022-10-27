فتح الترشح لجائزة التطوع الصحي في 3 مجالات

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وتستهدف الجائزة فئتين، الأولى: الأفراد، ممثلين بالممارسين الصحيين والمتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي عموما، والثانية: المنظمات، ممثلين بالمنظمات الصحية والقطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات الخاصة والفرق التطوعية الرسمية؛ وذلك في جميع مناطق المملكة. وتشمل جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي، 3 مجالات رئيسة موزعة على 3 نطاقات تكريمية، هي: الخدمة العلاجية، التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، إضافة إلى الخدمات المساندة للمجال الصحي. ويمكن للراغبين بالمشاركة الدخول على الموقع الالكتروني للجائزة من 26 أكتوبر، وتعبئة استمارة الترشح الكترونيا، وإرفاق الوثائق المطلوبة، في موعد أقصاه 16 نوفمبر، وستعلن أسماء الفائزين في حفل الجائزة برعاية وزير الصحة في 4 ديسمبر المقبل، تزامنا مع قرب اليوم العالمي للتطوع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا منها إلى تعزيز روح المنافسة في العمل التطوعي الصحي، أعلنت وزارة الصحة أمس، عن فتح باب الترشح لجائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي في دورتها الرابعة 2022م، وذلك برعاية من مجلس الضمان الصحي.وتستهدف الجائزة فئتين، الأولى: الأفراد، ممثلين بالممارسين الصحيين والمتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي عموما، والثانية: المنظمات، ممثلين بالمنظمات الصحية والقطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات الخاصة والفرق التطوعية الرسمية؛ وذلك في جميع مناطق المملكة. وتشمل جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي، 3 مجالات رئيسة موزعة على 3 نطاقات تكريمية، هي: الخدمة العلاجية، التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، إضافة إلى الخدمات المساندة للمجال الصحي. ويمكن للراغبين بالمشاركة الدخول على الموقع الالكتروني للجائزة من 26 أكتوبر، وتعبئة استمارة الترشح الكترونيا، وإرفاق الوثائق المطلوبة، في موعد أقصاه 16 نوفمبر، وستعلن أسماء الفائزين في حفل الجائزة برعاية وزير الصحة في 4 ديسمبر المقبل، تزامنا مع قرب اليوم العالمي للتطوع.

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