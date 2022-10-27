شكرا لقرائتكم خبر مسابقات وعروض ترفيهية بمهرجان فست للطعام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة فنون الطهي النسخة الثانية من «مهرجان فيست للطعام السعودي» خلال الفترة من 12 إلى 29 ديسمبر المقبل، في مدينة الرياض، بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني للأطعمة من خلال تقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع الفئات المجتمعية.

وتسعى الهيئة إلى أن يكون المهرجان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومرجعا عالميا للاحتفاء بتراث الطعام الوطني، وذلك من خلال تحويله إلى منصة شاملة، تتضمن تجارب عائلية وترفيهية في مناطق مخصصة، وفرص تعلم أساليب خاصة ومثيرة للاهتمام من الطهاة المحليين والدوليين، والالتقاء بشخصيات رائدة في المجال، إضافة لمجموعة واسعة من المطاعم لجميع شرائح منظومة الطهي السعودية.

كما سيقدم المهرجان عروضا ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهي، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، إلى جانب تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام.

وسيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 8 مناطق رئيسة، التي تشمل منطقة مخصصة لتراث فن الطهي بالمملكة؛ لتمكن الزوار من تذوق المكونات والوصفات الشهيرة لكل منطقة من مناطق المملكة عبر التجارب التفاعلية ودمجها بالعروض الحية (الفلكلورية)، وأخرى للنخيل والتمور سيخوض من خلالها الزائر تجربة شاملة لتسليط الضوء على تميز المنتج المحلي، أما منطقة العروض فستشهد مسابقات للطهي وفعاليات تقام على مسرح معد خصيصا لها، ومنطقة الأطفال والمزرعة التفاعلية التي ستمكنهم من تحضير الأطباق البسيطة.

فعاليات المهرجان

