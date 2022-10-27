شكرا لقرائتكم خبر إقبال من السعوديين على تعلم الموسيقى عبر الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اكتمال العدد في 3 دورات من أربع بسبب الإقبال من المواطنين على تعلم الموسيقى عبر الإنترنت، تعمل هيئة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة على إنشاء أول أكاديمية موسيقية افتراضية في العالم؛ تهدف إلى تقديم تدريب موسيقي من خلال طرق التعليم الافتراضية، بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي للأفراد في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم. وستشغل هيئة الموسيقى المرحلة التجريبية للأكاديمية لقياس مدى فعالية المنهجية المتبعة في التعليم الموسيقي الافتراضي، وخلال المرحلة التجريبية سيتعين على المتدرب اختيار إحدى آلتين موسيقيتين: الجيتار أو الطبول، والتي تحتوي كل منهما على منهجية تعليم مختلفة لكل دورة، كما سيتم توفير أفكار ورؤى رئيسة حول تحسين مهارات المتدربين، والتفاعل مع الأدوات والتكنولوجيا، والرضا العام. المرحلة التدريبية.. الاختيار بين 4 دورات





دورة الطبول من خلال البث المرئي:



يتعلم المشتركون طريقة عزف الطبول من خلال البث المرئي، فالمعلم يشرح طريقة عزف الطبول عبر فيديو مسجل مسبقا



دورة الطبول من خلال تقنية الواقع الافتراضي (أغلق التسجيل):



يتعلم المشتركون العزف على الطبول عبر تقنية الواقع الافتراضي، حيث يرتدي المشترك النظارة والمقابض الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي، ويتفاعل مع الطبول الافتراضية



دورة الجيتار من خلال البث المرئي (أغلق التسجيل):



يتعلم المشتركون طريقة عزف آلة الجيتار من خلال البث المرئي، فالمعلم يشرح طريقة عزف الجيتار عبر فيديو مسجل مسبقا



دورة الجيتار من خلال تقنية الواقع المعزز (أغلق التسجيل):



في هذه الدورة يتعلم المتدربون العزف على آلة الجيتار من خلال تقنية الواقع المعزز؛ حيث يتم تصوير المتدرب وهو يعزف الآلة من خلال كاميرا عالية الدقة، وعكس تلك الصورة على الشاشة مع إضافة أوتار الكترونية، والإرشادات اللازمة للحركات الصحيحة لعزف تلك الأوتار



تاريخ البدء والمدة



بدأت المرحلة التجريبية في أكتوبر الحالي



كل دورة ذاتية تستمر لمدة 12 أسبوعا



درس واحد مجدول في الأسبوع



شروط التسجيل في الدورة التدريبية



ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة



أن يكون المتدرب مبتدئا في الموسيقى والأداة الموسيقية التي يرغب بالتقديم بالدورة التدريبية الخاصة لها: (الجيتار أو الطبول)



أن يجيد المتدرب اللغة الإنجليزية بطلاقة



الأهداف



إنشاء أول أكاديمية موسيقية افتراضية في العالم



توفير تدريب موسيقي عبر الإنترنت للأفراد في المملكة، وفي جميع أنحاء العالم من خلال طرق تدريس افتراضية مختلفة



دراسة فعالية طرق التدريس الافتراضية المختلفة، بث الفيديو والواقع المعزز والواقع الافتراضي في دروس الموسيقى



كانت هذه تفاصيل خبر إقبال من السعوديين على تعلم الموسيقى عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.