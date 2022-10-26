شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يصل إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأول، إلى الرياض قادما من جدة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه محمد بن عبدالرحمن.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود، الأمير خالد بن سعد، الأمير سطام بن سعود، الأمير فيصل بن سعود، أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود والأمير راكان بن سلمان.

كما وصل في معيته رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، رئيس المراسم الملكية خالد العباد، نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز الفيصل.

وغادر خادم الحرمين الشريفين جدة، مساء أمس الأول، متوجها إلى الرياض.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

إلى ذلك، هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ريشي سوناك، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا ألكساندر فان دير بيلين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.