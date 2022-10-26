شكرا لقرائتكم خبر مذكرة لتحسين مخرجات التعليم بـ«كاوست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون، وتبادل الخبرات، والتعاون في تنفيذ عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، والتطوير المهني، وكذلك تبادل الاستشارات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات، وإعداد الدراسات والبحوث، والتعاون في برامج التطوير، وتبادل البيانات المشتركة.يأتي ذلك ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، خلال الإسهام بشكل فعال في تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتحسين جودتها، بما ينعكس إيجابا على الإسهام في مساعدة الشباب لدخول سوق العمل.
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