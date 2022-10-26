شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 220 برنامجا تدريبيا بالنظام الثلثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 220 برنامجا تدريبيا بالنظام الثلثي في 285 منشأة بكل مناطق المملكة شملت برامج البكالوريوس والدبلوم والبرامج القصيرة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتحويل جميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية إلى النظام الجديد.

وأوضح مدير عام المناهج في المؤسسة عبدالله الدخيل أنه تم وضع خطة عمل لتحويل مناهج المؤسسة على مراحل عدة، بدأت بتشكيل لجنة رئيسة لحصر أبرز التحديات وتحديد الخيارات المتاحة لتحويل البرامج، وصولا إلى مشاركة الأطر التدريبية للنظام الثلثي مع جميع أقسام المنشآت التدريبية لتخريج المتدربين والمتدربات في مدة زمنية أقل.

يذكر أن المؤسسة تهدف لتطوير التدريب لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، والاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب.