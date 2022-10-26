تنفيذ 220 برنامجا تدريبيا بالنظام الثلثي

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وأوضح مدير عام المناهج في المؤسسة عبدالله الدخيل أنه تم وضع خطة عمل لتحويل مناهج المؤسسة على مراحل عدة، بدأت بتشكيل لجنة رئيسة لحصر أبرز التحديات وتحديد الخيارات المتاحة لتحويل البرامج، وصولا إلى مشاركة الأطر التدريبية للنظام الثلثي مع جميع أقسام المنشآت التدريبية لتخريج المتدربين والمتدربات في مدة زمنية أقل.يذكر أن المؤسسة تهدف لتطوير التدريب لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، والاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب.
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