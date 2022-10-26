تخزين مخالف لـ467 م3 من الحطب المحلي

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، في بيانه أمس أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهما، وأحيلا للجهات المختصة، وسلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3.وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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