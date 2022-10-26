شكرا لقرائتكم خبر تخزين مخالف لـ467 م3 من الحطب المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتخزينهما أكثر من 467 م3 من الحطب المحلي في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، في بيانه أمس أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهما، وأحيلا للجهات المختصة، وسلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.