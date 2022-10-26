والد النني يتحدث لـ”سبورت 24″ عن أنباء اقتراب نجم أرسنال من النصر

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ترددت أنباء قوية في الساعات الماضية، عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع نجم المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني.

“سبورت 24” تواصل مع ناصر النني، والد لاعب أرسنال الإنجليزي الذي قال في تصريحات خاصة: “لم أتحدث مع نجلي في هذا الأمر، ولكني متأكد من رغبته في البقاء ضمن صفوف أرسنال”.

وأضاف والد نجم أرسنال: “نادي النصر أحد أكبر الأندية في السعودية والوطن العربي لكن محمد يرغب في استكمال مشواره مع أرسنال ويركز حاليا على العودة من الإصابة واستكمال الموسم بالدوري الإنجليزي”.

واختتم: “نجلي سيعود من الإصابة قبل انطلاق كأس العالم وهدفه المشاركة في مباريات أرسنال المقبلة خاصة أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن”.

وينتهي عقد الدولي المصري محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري وسبق له اللعب لبازل السويسري وبيشكتاش التركي.





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Source akhbaar24

