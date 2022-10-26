بيع صقرين في الليلة الـ 19 لمزاد نادي الصقور السعودي

︎ . المناطق_واس أقيمت مساء اليوم الليلة الـ 19 لمزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي يُنظم بنسخته الثالثة، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وشهدت الليلة بيع صقرين بقيمة ١٥٩ ألف ريال؛ إذ انطلق المزاد بالصقر الأول “شاهين فرخ” طرح الأحساء للطواريح حمد أحمد الشاهين وأحمد سعد الشاهين ومحمد سعد الشاهين، وتم بيعه بمبلغ ٩٦ ألف ريال.

و جاءت المنافسة على الصقر الثاني “شاهين فرخ” طرح طريف للطواريح جالس عواد البناقي ومحمد عواد البناقي وكامل عواد البناقي وأحمد دليمي الطرفاوي ومحمد دليمي الطرفاوي وعلي دليمي الطرفاوي، وتم بيعه بمبلغ ٦٣ ألف ريال.

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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