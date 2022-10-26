نادي الأبل يستحدث جائزة وكأساً لوصيف فئة نخبة النخبة بمهرجان “الملك عبدالعزيز 7”

︎

.



أقر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، اليوم (الأربعاء)، جائزة قدرها نصف مليون ريال وكأساً لوصيف مسابقة فئة نخبة النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة، بعد تتويج فائز واحد فقط في السابق .

وأوضح “ابن حثلين” أنه تم استحداث لقب الوصيف لمن يحتل الوصافة في فئة نخبة النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7، وسيمنح جائزة قدرها نصف مليون ريال، بالإضافة إلى حصوله على كأس الوصيف.

وتعد مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات ويشارك فيها أجمل مزايين الأبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات وخروج المغلوب، ويتوج فيها متسابق واحد فقط سابقاً .





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

