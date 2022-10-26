فيفا يمنع النصر من التسجيل بسبب هذا اللاعب

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً بمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين جُدد محاليًا أو دوليًا بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المحامي وخبير اللوائح، أحمد الشيحي، إلى أن القرار يأتي نتيجة لعدم التزام نادي النصر بتسوية قضيتيّ اللاعب جوليانو.

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Source akhbaar24

