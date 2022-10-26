الطين يطمر سدود المجاردة

تعاني سدود وادي جرية وجبل خاط بمحافظة المجاردة من امتلائها وطمرها بالطين والأتربة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها خلال الفترة الماضية، وامتلأت السدود بالمياه والطين الذي تجرفه السيول من الجبال، وارتفع منسوب الطين في سدي وادي جرية وجبل خاط لمستويات عالية.

من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن هناك مشروعا لإزالة الرسوبيات من بحيرات سدود (شري - روام - وجبل خاط - وجرية ) وبانتظار الترسية على المقاول.

يذكر أن سد وادي جرية (خرساني) وأنشئ عام 1431، بطول 83م وارتفاع 20م وسعته التخزينية 60 ألف م3، في حين أن سد جبل خاط (خرساني) أنشئ عام 1432، بطول 158م وارتفاع 24م وسعته التخزينية 50 ألف م3.