فريق عمل عاجل لدراسة مياه قنا الفوارة

تفاعل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني مع مقطع منشور في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المياه الفوارة بمركز قنا بتهامة عسير.

ووجه الويمني بتشكيل فريق عمل عاجل من إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة عسير، ووحدة الوزارة بقنا لدراسة موقع المياه الفوارة في وادي قنا، وبسرعة إعداد تقرير مفصل عنها بالكامل والرفع بها وأخذ عينات وتحليلها ودراسة الحالة الجيولوجية للموقع.

يأتي ذلك ضمن اهتمامات وزارة البيئة والمياه والزراعة بكل ما يتعلق باختصاصاتها والتفاعل معها.