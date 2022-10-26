فريق عمل عاجل لدراسة مياه قنا الفوارة

ووجه الويمني بتشكيل فريق عمل عاجل من إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة عسير، ووحدة الوزارة بقنا لدراسة موقع المياه الفوارة في وادي قنا، وبسرعة إعداد تقرير مفصل عنها بالكامل والرفع بها وأخذ عينات وتحليلها ودراسة الحالة الجيولوجية للموقع.
يأتي ذلك ضمن اهتمامات وزارة البيئة والمياه والزراعة بكل ما يتعلق باختصاصاتها والتفاعل معها.
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