220 برنامجا بالنظام الثلثي

وأوضح مدير عام المناهج في المؤسسة عبدالله الدخيل أنه تم وضع خطة عمل لتحويل مناهج المؤسسة على عدة مراحل، بدأت بتشكيل لجنة رئيسية لحصر أبرز التحديات وتحديد الخيارات المتاحة لتحويل البرامج، وصولًا إلى مشاركة الأطر التدريبية للنظام الثلثي مع جميع أقسام المنشآت التدريبية لتخريج المتدربين والمتدربات في مدة زمنية أقل.
يذكر أن المؤسسة تهدف إلى تطوير التدريب لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، والاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب بالمؤسسة.
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