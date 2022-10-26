اتفاقية بين “الثقافة” و”الألكسو” لإطلاق المرصد العربي للترجمة في الرياض

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وقعت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالمملكة؛ لإطلاق المرصد العربي للترجمة.

ويهدف المرصد توثيق ودعم وتوطين حركة الترجمة في العالم العربي عبر أحدث التقنيات، وتنسيق الجهود وتوحيدها، وتقديم البيانات الدقيقة والإحصائيات الحديثة عن واقع وحراك قطاع الترجمة؛ لتصبح قاعدة بيانات رقمية.

من جهته، قدم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان شكره للقيادة الرشيدة على رعاية المبادرة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً اعتزاز الوزارة بعلاقات التعاون والتواصل مع المنظمة.

وأشار إلى إن تأسيس المرصد سيُسهم بشكلٍ مباشر وفعال في تبادل المحتوى المعرفي داخل المجتمع العربي، و يُترجم الحرص الذي توليه المملكة لإبراز مكانة اللغة العربية عالمياً، والتميز في حفظ ورقمنة البيانات.

يذكر أن المرصد يحتوي على عددٍ من الأقسام التي تقدم الخدمات التخصصية مثل: ببليوغرافية الكتب المترجمة، والدراسات والأبحاث في مجال الترجمة، ودليل دور النشر والمترجمين، وخدمات المستفيدين من المهتمين والممارسين في القطاع الترجمي محلياً ودولياً.

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Source akhbaar24

