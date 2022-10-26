سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي بوفد أوروبي

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عمّان 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، بوفد مجموعة العمل المعنية بدول المشرق والمغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء أطر التعاون وعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسُبل تطويرها.

//انتهى//

20:07ت م

0210 عمّان 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، بوفد مجموعة العمل المعنية بدول المشرق والمغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي.وتناول اللقاء أطر التعاون وعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسُبل تطويرها.//انتهى//20:07ت م0210 www.spa.gov.sa/2395896 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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