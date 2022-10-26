الشهري يسجل من جديد.. الأخضر يتعادل إيجابياً أمام ألبانيا في وديته الثانية بالإمارات

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تعادل المنتخب الوطني مع منتخب ألبانيا إيجابيًا بنتيجة ( 1 – 1 )، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسجل “صالح الشهري” هدف الأخضر من ضربة الجزاء ليسجل للمرة الثانية على التوالي بعد هدفه في شباك مقدونيا الشمالية بالمباراة الماضية.

ودخل المدير الفني “إيرڤي رينارد” اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى ( 60 ) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية ( 30 ) دقيقة الأخيرة من المباراة، وجاءت التشكيلة مختلفة عن التي بدأ بها في المباراة الودية الماضية.

وتعد مواجهة” الأخضر” أمام منتخب ألبانيا ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر ثلاث مواجهات قادمة أمام منتخبات هندوراس، آيسلندا، بنما.



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Source akhbaar24

